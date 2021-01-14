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Портрет украинского безработного (инфографика)

Портрет украинского безработного (инфографика)

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в государственной службе занятости состояло 459 тысяч безработных.

Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

Кто ищет работу:

  • среди безработных женщины составляют 56%, мужчины — 44%;
  • университетский диплом есть у 49% соискателей, 34% – окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу;
  • по возрастным группам преобладают безработные 45−55 лет — 40%, молодежь до 35 лет — 30%, безработные в возрасте от 35 до 44 лет — 29%.

Среди соискателей есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве:

  • клиенты, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет — 32,4 тыс;
  • граждане с инвалидностью — 22,7 тыс;
  • демобилизованные атовцы — 9,2 тыс;
  • выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу — 5,9 тыс;
  • внутренне перемещенные лица — 4,4 тыс.

До потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% – в сфере торговли; 15% – перерабатывающей промышленности, 12% – в госуправлении, обороне и соцстраховании.

«В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных — 385 тыс. чел., а еще 221,0 тыс. было трудоустроено оперативно еще до получения официального статуса. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство — 28% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность — 16% и 15% – торговля. Цифры убедительно доказывают, что работа, несмотря на карантин, есть», — подытожили в центре занятости.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 января 2021 года на одно рабочее место претендуют 11 безработных граждан. Средняя заработная плата в вакансиях, поданных в службу занятости работодателями, составляет 7592 грн.
  • На портале «Дія» можно подать заявление о предоставлении или возобновлении статуса безработного и заявление о назначении или возобновления пособия по безработице.
  • По оперативным данным Государственной службы Украины по вопросам труда сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 07.12.2020 до 3,1 млрд грн по состоянию на 11.01.2020.

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По материалам Finance.UA
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