Портрет украинского безработного (инфографика)

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в государственной службе занятости состояло 459 тысяч безработных.

Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

Кто ищет работу:

среди безработных женщины составляют 56%, мужчины — 44%;

университетский диплом есть у 49% соискателей, 34% – окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу;

по возрастным группам преобладают безработные 45−55 лет — 40%, молодежь до 35 лет — 30%, безработные в возрасте от 35 до 44 лет — 29%.

Среди соискателей есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве:

клиенты, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет — 32,4 тыс;

граждане с инвалидностью — 22,7 тыс;

демобилизованные атовцы — 9,2 тыс;

выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу — 5,9 тыс;

внутренне перемещенные лица — 4,4 тыс.

До потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% – в сфере торговли; 15% – перерабатывающей промышленности, 12% – в госуправлении, обороне и соцстраховании.

«В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных — 385 тыс. чел., а еще 221,0 тыс. было трудоустроено оперативно еще до получения официального статуса. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство — 28% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность — 16% и 15% – торговля. Цифры убедительно доказывают, что работа, несмотря на карантин, есть», — подытожили в центре занятости.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 января 2021 года на одно рабочее место претендуют 11 безработных граждан. Средняя заработная плата в вакансиях, поданных в службу занятости работодателями, составляет 7592 грн.

На портале «Дія» можно подать заявление о предоставлении или возобновлении статуса безработного и заявление о назначении или возобновления пособия по безработице.

По оперативным данным Государственной службы Украины по вопросам труда сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 07.12.2020 до 3,1 млрд грн по состоянию на 11.01.2020 .

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