Портрет украинского безработного (инфографика)

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в государственной службе занятости состояло 459 тысяч безработных.
Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.
Кто ищет работу:
Среди соискателей есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве:
До потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% – в сфере торговли; 15% – перерабатывающей промышленности, 12% – в госуправлении, обороне и соцстраховании.
«В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных — 385 тыс. чел., а еще 221,0 тыс. было трудоустроено оперативно еще до получения официального статуса. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство — 28% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность — 16% и 15% – торговля. Цифры убедительно доказывают, что работа, несмотря на карантин, есть», — подытожили в центре занятости.
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