Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Telegram.

Снижение составило 5-30% тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Соответствующее снижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране. В основном это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба.

Какие это компании: ЧАО «Гадячгаз», АО «Закарпатгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», ЧАО «Коростышевгаз», АО «Лубныгаз», ЧАО «Мелитопольгаз», АО «Николаевгаз», АО «Полтавагаз», ЧАО «Тернопольгаз», АО «Тысменицагаз», ЧАО «Уманьгаз», АО «Харьковгаз», АО «Черновцыгаз», ООО «Газовик».

Справка Finance.ua:

Правительство опубликовало постановление №25 от 18 января 2021 года, которое предусматривает введение предельной цены на газ для населения в 6,99 грн за кубометр с 1 февраля по 31 марта 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что украинцы не останутся без газа. Также он заверил, что веерные отключения электроэнергии не планируются.

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