Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Telegram.
Снижение составило 5-30% тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).
Соответствующее снижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране. В основном это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба.
Какие это компании: ЧАО «Гадячгаз», АО «Закарпатгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», ЧАО «Коростышевгаз», АО «Лубныгаз», ЧАО «Мелитопольгаз», АО «Николаевгаз», АО «Полтавагаз», ЧАО «Тернопольгаз», АО «Тысменицагаз», ЧАО «Уманьгаз», АО «Харьковгаз», АО «Черновцыгаз», ООО «Газовик».
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Илона Маска приглашают открыть бизнес в УкраинеВчера, 17:21 - 1389 10
В Укрзализныце хотят запустить поезда со скоростью до 350 км/чВчера, 23:34 - 699 7
"Еврономера" в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протестаВчера, 14:35 - 1747 7
Украина построит новый мост в Молдову – ОПВчера, 17:45 - 812 6
Перенос рабочих дней из-за праздников могут отменить6 ч. назад - 997 5
Проверки: Нацполицию уполномочили штрафовать бизнесВчера, 14:01 - 51722 4
С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать3 ч. назад - 2427 2
В Украине снизили показатель для расчета пенсииВчера, 12:00 - 2175
"Еврономера" в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протестаВчера, 14:35 - 1747 7
Сколько зарабатывают украинские тестировщики (инфографика)Вчера, 15:01 - 1468
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Вчера, 10:22 - 289
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 926
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 661
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 597
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 2104 7