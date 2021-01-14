0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 178 0

Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газа

Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Telegram.

Снижение составило 5-30% тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Соответствующее снижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране. В основном это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба.

Какие это компании: ЧАО «Гадячгаз», АО «Закарпатгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», ЧАО «Коростышевгаз», АО «Лубныгаз», ЧАО «Мелитопольгаз», АО «Николаевгаз», АО «Полтавагаз», ЧАО «Тернопольгаз», АО «Тысменицагаз», ЧАО «Уманьгаз», АО «Харьковгаз», АО «Черновцыгаз», ООО «Газовик».

Справка Finance.ua:

  • Правительство опубликовало постановление №25 от 18 января 2021 года, которое предусматривает введение предельной цены на газ для населения в 6,99 грн за кубометр с 1 февраля по 31 марта 2021 года.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%.
  • Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что украинцы не останутся без газа. Также он заверил, что веерные отключения электроэнергии не планируются.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НКРЭКУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.