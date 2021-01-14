Межбанк: будет ли доллар ниже 28 грн

После рабочей субботы в Украине и работы по доллару на условиях ТОМ в нерабочий в США понедельник (День Мартина Лютера Кинга) – отечественный валютный рынок наконец-то войдет сегодня 19 января в свой обычный деловой ритм. С учетом вчерашней низкой активности на межбанке, что впрочем не помешало под конец сессии спекулянтам догнать курс доллара до уровня 28,23/28,26 гривен, вторник обещает быть очень интересным днем на торгах.

В пользу гривны сыграет пик бюджетных платежей у клиентов (по многим налогам сегодня последний день их уплаты), а также проводимый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Дефицит гривны у компаний-экспортеров для расчетов с государством заставит их активнее продавать валютную выручку и параллельно снизит возможности по покупке валюты у импортеров. А предложение чиновниками на аукционе облигаций на 84, 413, 756, 1218 и 2317 дней способно заинтересовать не только местных инвесторов, но и иностранцев. Это приведет к росту предложения валюты на рынке и сработает в пользу нацвалюты. Правда, свои коррективы в этот процесс внесут завтрашние погашения части предыдущих выпусков ОВГЗ и процентов по многим бумагам в общей сумме не менее 13 млрд гривен, а также определенные планы крупных игроков-продавцов и спекулянтов максимально загнать курс вверх, чтобы несколько сэкономить на сегодняшней уплате налогов, продав свою валюту подороже.

Если аукцион Минфина Украины пройдет для чиновников удачно, то завтра (в день расчетов за купленные бумаги и по погашениям предыдущих выпусков) общее сальдо между выплатами из бюджета и поступлениями в него от продажи облигаций будет положительным. Если же они продадут бумаг на сумму меньше 13-14 млрд гривен, бюджет заплатит держателям облигаций больше, чем получит в этот раз поступлений от размещения ОВГЗ. Поэтому от результатов аукциона существенно будет зависеть как ресурсный рынок, так в конечном итоге и валютный межбанк. Особенно показательной должна быть статистика продажи и доходности по 7-летним облигациям, так как это как лакмусовая бумага покажет реальный интерес к украинским долгам со стороны местных и иностранных инвесторов, а также их фактическую готовность к долгосрочному сотрудничеству. По нашей информации, подобная заинтересованность в покупке долгосрочных бумаг у иностранцев и части местных крупных игроков есть и ключевое – это уровень доходности, которую им готов предложить Минфин Украины.

По расчетам Finance.ua, объем операций на валютных торгах 19 января составит до $210-250 млн при совершении до 510-680 сделок.

Даже с учетом пика бюджетных платежей у клиентов и проведения аукциона по размещению ОВГЗ на глобальное укрепление гривны мы бы не рассчитывали. Дело в том, что даже в случае активного роста предложения валюты основную часть излишка доллара выкупит Нацбанк в резервы, что и поддержит его курс выше 28 гривен. Если же этого избытка валюты на торгах не будет, то это тем более сработает не в пользу нацвалюты.

Будет интересным ситуация и по евро, так как международные рынки ждут окончательного разрешения политической ситуации в США (инаугурация Байдена), а также предстоящее решение ЕЦБ по ставке (21 января), а также разрешения ситуации вокруг руководства ФРС США и их дальнейшей стратегии в части продолжения политики количественного смягчения и периодических разговоров о том, что Америке снова нужен “сильный доллар”. Это приводит к усилению валютных ралли по паре евро/доллар и будет отражаться и на курсе евро относительно гривны.

Котировки межбанка, по прогнозу Finance.ua 19 января будут в пределах: доллар — коридор 28,10 – 28,30 грн, евро — коридор 34,00 — 34,30 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,00 – 28,35 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,70 – 34,35 грн при спреде до 25- 30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 33,90 — 34,20 грн при спреде до 20-25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,95 — 28,25 грн и продажа 28,29 — 28,40 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,20 — 28,25 грн и продажа 28,26 – 28,35 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,23 / 28,26

евро – 34,07 / 34,11

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