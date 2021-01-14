В США от Apple требуют удалить приложение Telegram

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала иск против компании Apple том, что она до сих пор не удалила Telegram из своего магазина приложений App Store.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Apple Insider.
Иск был подан в Окружной суд в штате Северная Каролина.
По мнению организации, Telegram необходимо удалить из App Store за того, что приложение он не удаляло сообщения экстремистского характера, распространявшиеся во время штурма Капитолия.
Более того, в Coalition for a Safer Web убеждены, что Apple не придерживается собственных правил содержания приложений, среди которых Telegram, которые предлагаются в App Store.
Также согласно иску, Telegram использовался для координации и подстрекательства к насилию перед инаугурацией новоизбранного президента Джо Байдена.
6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования избирателей, которые подтвердили победу Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые ворвались в здание.
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