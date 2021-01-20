Легендарный Renault 5 возродят как электромобиль

Renault возродит легендарный супермини Renault 5, который выпускали с 1972 по 1996 год, в качестве электромобиля. Французский автогигант уже даже показал концепт этой новинки.
Пока про электрический Renault 5 нет никакой информации. Мы только знаем, что его продажи начнутся в ближайшие несколько лет. Точнее – к 2025 году.
Кроме того, мы с вами можем посмотреть на концепт этой новинки. Дизайнеры Renault проделали отличную работу. Перед нами красивый современный городской электрокар. При этом он очень похож на классический Renault 5. Без сомнения, эта новинка привлечет к себе большое внимание. Правда, многое будет зависеть от оборудования, цены и запаса хода.
Некоторые элементы дизайна машины переработаны под электромобиль. Например, передние противотуманные фары стали дневными ходовыми огнями.
Компания Renault рассчитывает, что к 2025 году 30% её продаж будут приходиться на электромобили. В этом французам поможет возрожденный Renault 5.
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