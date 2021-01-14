Одиннадцать безработных на место: кого ищут в 2020 году и какие зарплаты предлагают

В течение 2020 года Государственная служба занятости трудоустроила 606 тысяч украинцев. По состоянию на 1 января 2021 года на одно рабочее место претендуют 11 безработных граждан. Средняя заработная плата в вакансиях, поданных в службу занятости работодателями, составляет 7592 грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

“По видам экономической деятельности больше всего граждан нашли работу в сельском хозяйстве (28%), перерабатывающей промышленности (16%) и в сфере торговли (15%). Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 169 тысяч человек”, – говорится в сообщении.

Наиболее ощутим такой дисбаланс – в сфере сельского хозяйства: на одно предложение работы претендует 41 человек.

Кого в начале января 2021 ищут работодатели:

22% – квалифицированные работники с инструментом (швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, каменщик, маляр, монтер пути);

15% – рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудованию машин (водитель троллейбуса, трамвая, оператор заправочных станций, тракторист);

15% – профессионалов (провизор, специалист госслужбы, учитель, воспитатель);

12% – работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, охранник, полицейский).

Как отмечается, средняя заработная плата в вакансиях составляет 7592 грн. Однако есть предложения работы со значительно более высоким уровнем оплаты труда (авиационный транспорт, ІТ, финансовая и страховая деятельность, сфера телекоммуникаций).

Справка Finance.ua:

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается увеличить штрафные санкции за невыплату заработной платы.

Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора.

Во время карантина работодатели все больше стали использовать форму дистанционной (удаленной) работы. Распространение коронавируса заставило чиновников принять меры по совершенствованию законодательства в этой сфере.

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