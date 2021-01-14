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Одиннадцать безработных на место: кого ищут в 2020 году и какие зарплаты предлагают

Одиннадцать безработных на место: кого ищут в 2020 году и какие зарплаты предлагают

В течение 2020 года Государственная служба занятости трудоустроила 606 тысяч украинцев. По состоянию на 1 января 2021 года на одно рабочее место претендуют 11 безработных граждан. Средняя заработная плата в вакансиях, поданных в службу занятости работодателями, составляет 7592 грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

“По видам экономической деятельности больше всего граждан нашли работу в сельском хозяйстве (28%), перерабатывающей промышленности (16%) и в сфере торговли (15%). Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 169 тысяч человек”, – говорится в сообщении.

Наиболее ощутим такой дисбаланс – в сфере сельского хозяйства: на одно предложение работы претендует 41 человек.

Кого в начале января 2021 ищут работодатели:

  • 22% – квалифицированные работники с инструментом (швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, каменщик, маляр, монтер пути);
  • 15% – рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудованию машин (водитель троллейбуса, трамвая, оператор заправочных станций, тракторист);
  • 15% – профессионалов (провизор, специалист госслужбы, учитель, воспитатель);
  • 12% – работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, охранник, полицейский).

Как отмечается, средняя заработная плата в вакансиях составляет 7592 грн. Однако есть предложения работы со значительно более высоким уровнем оплаты труда (авиационный транспорт, ІТ, финансовая и страховая деятельность, сфера телекоммуникаций).

Справка Finance.ua:

  • В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается увеличить штрафные санкции за невыплату заработной платы.
  • Во время карантина работодатели все больше стали использовать форму дистанционной (удаленной) работы. Распространение коронавируса заставило чиновников принять меры по совершенствованию законодательства в этой сфере.

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По материалам Finance.UA
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