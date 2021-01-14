Украина построит новый мост в Молдову – ОП

Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.
Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Он напомнил, что во время недавнего визита новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Киев был заключен отдельный меморандум между двумя президентами о сотрудничестве в инфраструктурной отрасли. Одним из проектов станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь-Косэуць и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев.
По словам Жовквы, магистраль должна позволить почти за 5 часов доехать автомобилем от Киева в Кишинев через новый мост.
“Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины. Укравтодор уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования”, – рассказал Жовква.
Так же Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту, часть этой магистрали уже построено, восстановлено или реконструировано, сказал Жовква.
Молдова, со своей стороны, будет достраивать собственную часть этой магистрали.
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