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До 16-ти: правила выезда ребенка за границу

До 16-ти: правила выезда ребенка за границу

При планировании путешествия за границу с детьми родители часто сталкиваются с определенными законодательными вопросами. В частности, нужно ли разрешение одного или двух родителей; как быть, если родители разведены; каким является срок действия разрешения родителей на выезд ребенка за границу и тому подобное.

Министерство юстиции Украины дало ответы на вопросы.

“Физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется по согласию обоих родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста, в том числе в сопровождении членов экипажа воздушного судна, на котором они направляются”, – говорится в сообщении.

Документы, дающие право на выезд из Украины лицу, не достигшему 16-летнего возраста:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • действующий паспорт гражданина Украины для выезда за границу одного из родителей, в который записан ребенок, который направляется в его сопровождении через государственную границу (до окончания срока его действия).

Когда необходимо согласие родителей:

  • согласие родителей на выезд гражданина Украины, который не достиг 16-летнего возраста, за границу оформляется в виде заявления, на котором подлинность их подписей заверяется нотариально;
  • в случае, если гражданин, который не достиг 16-летнего возраста, выезжает из Украины в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя (если он отсутствует в пункте пропуска) с указанием в нем государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве;
  • тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, который не уклоняется и должным образом выполняет родительские обязанности, не имеет задолженности по уплате алиментов, обращается заказным письмом с уведомлением о вручении к тому из родителей, с которым проживает ребенок, за предоставлением согласия на выезд ребенка за пределы Украины.

В случае непредоставления тем из родителей, с которым проживает ребенок, нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу с указанной целью, в десятидневный срок с момента уведомления о вручении заказного письма, тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка и у которого отсутствует задолженность по уплате алиментов, имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без согласия второго родителя.

Когда можно ехать за границу без согласия одного из родителей:

  • выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, может осуществляется без нотариально заверенного согласия второго из родителей, если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска, или в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей, решения суда о лишении родительских прав второго родителя, признания его безвестно отсутствующим или недееспособным и тому подобное.

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По материалам Finance.UA
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