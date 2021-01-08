До 16-ти: правила выезда ребенка за границу

При планировании путешествия за границу с детьми родители часто сталкиваются с определенными законодательными вопросами. В частности, нужно ли разрешение одного или двух родителей; как быть, если родители разведены; каким является срок действия разрешения родителей на выезд ребенка за границу и тому подобное.
Министерство юстиции Украины дало ответы на вопросы.
“Физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется по согласию обоих родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста, в том числе в сопровождении членов экипажа воздушного судна, на котором они направляются”, – говорится в сообщении.
Документы, дающие право на выезд из Украины лицу, не достигшему 16-летнего возраста:
Когда необходимо согласие родителей:
В случае непредоставления тем из родителей, с которым проживает ребенок, нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу с указанной целью, в десятидневный срок с момента уведомления о вручении заказного письма, тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка и у которого отсутствует задолженность по уплате алиментов, имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без согласия второго родителя.
Когда можно ехать за границу без согласия одного из родителей:
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