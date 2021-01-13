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Шмыгаль объяснил, почему растут тарифы

Шмыгаль объяснил, почему растут тарифы

Цена на газ в Украине пошла вверх из-за роста спроса при недостаточности предложения. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это естественным процессом на любом рынке.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Есть спрос, есть предложение. Когда спрос растет, а предложения не хватает, то цена растет. Это естественный процесс в любом рынке, но он справедлив, ибо цена растет для всех», — заявил глава правительства.

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Как пояснил премьер, сейчас задача правительства — не дать участникам рынка злоупотреблять этой ситуацией. Он подчеркнул, что Украина не планирует отказываться от рынка газа.

«Роль правительства в ситуации, когда спрос превышает предложение — не дать злоупотреблять этими дефицитными товарами и обеспечить справедливую цену и справедливое распределение среди людей. Поэтому правительство вмешалось в эту ситуацию. Но мы не отказываемся от рынка газа, рынка электроэнергии, потому что рынок — эффективный инструмент сбалансирования цен», — сказал Шмыгаль.

Напомним, из-за роста тарифов в городах Украины начались акции протеста.

По материалам РБК-Украина
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