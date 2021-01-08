Литва вводит электронное гражданство

Цифровизация поможет иностранцам получить гражданство в Литве. Такие нововведения запустило в действие с февраля 2021 года правительство прибалтийского государства.
Такую информацию опубликовала на своем официальном сайте миграционная служба Литвы.
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Так, все желающие могут подать заявление на получение электронного гражданства Литвы.
Статус “электронного” гражданина позволит:
Отметим, что первопроходцем в “электронном” гражданстве в мире стала Эстония, которая ввела в действие подобную регистрацию еще в 2014 году. С тех пор статус “электронного” гражданина получили более 75 тыс. иностранцев. С этого же года Эстония стала выдавать визы для зарубежных специалистов — такая виза дает право на проживание и работу до 3 месяцев.
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