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Литва вводит электронное гражданство

Литва вводит электронное гражданство

Цифровизация поможет иностранцам получить гражданство в Литве. Такие нововведения запустило в действие с февраля 2021 года правительство прибалтийского государства.

Такую информацию опубликовала на своем официальном сайте миграционная служба Литвы.

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Так, все желающие могут подать заявление на получение электронного гражданства Литвы.

Статус “электронного” гражданина позволит:

  • получить уникальный регистрационный номер, с помощью которого можно регистрировать компании в Литве онлайн;
  • открывать банковские счета;
  • платить все необходимые налоги и взносы;
  • подписывать договоры электронной подписью (в том числе международные);
  • иметь доступ к другим государственным услугам Литвы.

Отметим, что первопроходцем в “электронном” гражданстве в мире стала Эстония, которая ввела в действие подобную регистрацию еще в 2014 году. С тех пор статус “электронного” гражданина получили более 75 тыс. иностранцев. С этого же года Эстония стала выдавать визы для зарубежных специалистов — такая виза дает право на проживание и работу до 3 месяцев.

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