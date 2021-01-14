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Renault пополнит авторынок новыми моделями (фото)

Renault пополнит авторынок новыми моделями (фото)

В рамках презентации новой стратегии Renaulution анонсировали новые электромобили Renault Groupe.

До 2025 года французская марка представит семь электрических моделей, готовят свои электрокары и бренды, входящие в группу Рено.

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Одной из электрических моделей станет возрожденный Renault 5. Хэтчбек выпускали с 1972 по 1996 год и он был предшественником модели Clio.

По словам генерального директора группы Renault Луки де Мео, новый Renault 5 будет доступным электромобилем. В дизайне концепт-кара можно заметить черты первого Renault 5, а серийная модель не будет сильно отличаться от него.

Анонсировали возвращение в образе электрокара и еще одной исторической модели – Renault 4. Также заявлено, что бренд Alpine уже в ближайшие годы станет полностью электрическим и приступит к созданию кроссовера совместно с Lotus. Запланированы и спортивные электрокары.

Кроме того, создан отдельный бренд Mobilize, который предложит не только современные экологически чистые транспортные средства, но и новые услуги для автомобилистов и бизнеса. Огромное внимание уделят каршерингу и специально для него разработан оригинальный электрокар EZ-1.

По материалам Судебно-юридическая газета
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