В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” и “зеленой” зон – с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Так, в перечень “зеленой” зоны входят 127 стран, в частности: Турция, Молдова, Греция, Казахстан, Индия, Египет, Болгария и КНР.

В “красном” списке оказалось 66 стран, в том числе: Чехия, Великобритания, Израиль, Литва, США, Португалия, Словакия, Испания, Грузия, Италия, Франция, Германия, Канада, Россия, Беларусь.

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