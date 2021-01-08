0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон

В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” и “зеленой” зон – с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Так, в перечень “зеленой” зоны входят 127 стран, в частности: Турция, Молдова, Греция, Казахстан, Индия, Египет, Болгария и КНР.

В “красном” списке оказалось 66 стран, в том числе: Чехия, Великобритания, Израиль, Литва, США, Португалия, Словакия, Испания, Грузия, Италия, Франция, Германия, Канада, Россия, Беларусь.

Читайте также: Хорватия обновила правила въезда для украинцев

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Все, что мы знаем про:Минздрав Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.