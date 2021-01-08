В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” и “зеленой” зон – с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Так, в перечень “зеленой” зоны входят 127 стран, в частности: Турция, Молдова, Греция, Казахстан, Индия, Египет, Болгария и КНР.
В “красном” списке оказалось 66 стран, в том числе: Чехия, Великобритания, Израиль, Литва, США, Португалия, Словакия, Испания, Грузия, Италия, Франция, Германия, Канада, Россия, Беларусь.
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