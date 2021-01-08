Может ли работодатель изменять условия оплаты труда во время карантина

При заключении работником трудового договора работодатель доводит до его сведения условия оплаты труда, размеры, порядок и сроки выплаты зарплаты, а также основания, согласно которым могут производиться отчисления (только в случаях, предусмотренных законодательством).
Об этом сообщили в Гоструда.
Работодатели или работники не имеют права в одностороннем порядке принимать решение по вопросам оплаты труда, которые ухудшают условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами.
О новых или изменении действующих условий оплаты труда в сторону ухудшения работодатель должен уведомить работника не позднее чем за два месяца до их введения или изменения.
Если произошло изменение в организации труда, допускается и изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. Об изменении существенных условий труда – систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменении разрядов и наименования должностей и других – работник должен быть уведомлен не позднее чем за два месяца.
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Таким образом, изменение условий оплаты труда возможно при условии изменений в организации производства и труда и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), представляющим интересы большинства работников, а в случае его отсутствия – с другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.
Если предупреждения от работодателя не было. При этом также необходимо учитывать, что изменение систем и размеров оплаты труда является изменением существенных условий труда, которое требует уведомления работников не позднее чем за два месяца, а также предоставляет право работнику прекратить трудовые отношения с выплатой выходного пособия в размере не меньше среднего месячного заработка, если он не соглашается на продолжение работы с новыми условиями оплаты труда.
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