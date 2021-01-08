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Может ли работодатель изменять условия оплаты труда во время карантина

Может ли работодатель изменять условия оплаты труда во время карантина

При заключении работником трудового договора работодатель доводит до его сведения условия оплаты труда, размеры, порядок и сроки выплаты зарплаты, а также основания, согласно которым могут производиться отчисления (только в случаях, предусмотренных законодательством).

Об этом сообщили в Гоструда.

Работодатели или работники не имеют права в одностороннем порядке принимать решение по вопросам оплаты труда, которые ухудшают условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами.

О новых или изменении действующих условий оплаты труда в сторону ухудшения работодатель должен уведомить работника не позднее чем за два месяца до их введения или изменения.

Если произошло изменение в организации труда, допускается и изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. Об изменении существенных условий труда – систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменении разрядов и наименования должностей и других – работник должен быть уведомлен не позднее чем за два месяца.

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Таким образом, изменение условий оплаты труда возможно при условии изменений в организации производства и труда и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), представляющим интересы большинства работников, а в случае его отсутствия – с другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.

Если предупреждения от работодателя не было. При этом также необходимо учитывать, что изменение систем и размеров оплаты труда является изменением существенных условий труда, которое требует уведомления работников не позднее чем за два месяца, а также предоставляет право работнику прекратить трудовые отношения с выплатой выходного пособия в размере не меньше среднего месячного заработка, если он не соглашается на продолжение работы с новыми условиями оплаты труда.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 года повышен размер минимальной заработной платы до 6000 грн.
  • В почасовом размере этот показатель составляет 36,11 грн.
По материалам Finance.UA
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