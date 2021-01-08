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Китайский госбанк тестирует цифровой юань в банкоматах

Китайский госбанк тестирует цифровой юань в банкоматах

Один из четырех крупнейших китайских госбанков начал тестировать цифровой юань в своих банкоматах.

По данным местных СМИ, речь идет о Сельскохозяйственном банке Китая, который протестировал цифровой юань в банкоматах, установленных в филиалах банка в городе Шэньчжэнь, сообщает The Block.

Эти банкоматы позволяют клиентам конвертировать свои банковские сбережения или наличные деньги в цифровые юани, в частности на смартфонах, и наоборот.

Банкомат с поддержкой цифрового юаня является частью испытания цифровой валюты Центробанка Китая (DCEP) в Шэньчжэне, где правительство через лотерею выдало $3 млн цифровых юаней 100 тысячам местных жителей.

В Шэньчжэне сейчас идет второе испытание DCEP после его первого запуска в октябре 2020 года. Дополнительные функции, которые будут протестированы на этот раз, включают банкомат с цифровым юанем, а также функцию tap, что позволяет владельцам DCEP переводить монеты друг другу без доступа к интернету.

Пилотный проект по тестированию цифрового юаня включен в государственный план, как и указано в опубликованном ранее документе о создании в Пекине и других городах «особых тестовых зон свободной торговли».

Председатель PBoC И Ган в начале прошлой недели заявил, что в ходе тестирования цифрового юаня пользователи совершили более 4 млн операций, совокупный объем которых составил 2 млрд юаней (около $300 млн).

В конце сентября Европейский центробанк подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро» в ведомство Евросоюза по интеллектуальной собственности (EUIPO).

В ноябре президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что европейские банки перейдут к запуску цифрового евро в ближайшие 2-4 года.

По материалам Финансовый клуб
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