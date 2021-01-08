Приток иностранных инвестиций в Украину остановился - Данилишин

Счет текущих операций платежного баланса за 11 месяцев 2020 года был сформирован с профицитом на уровне 6,8 млрд долларов США, что является почти зеркальным отражением дефицита текущего счета в январе-ноябре 2019 года (-6,3 млрд долларов США).
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
“В то же время в 2020 году практически остановились поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину: за 11 месяцев отток ПИИ из Украины составил около 200 млн долларов США (с учетом инвестиций резидентов Украины за границу – „минус” 540 млн долларов США), в том числе путем изъятия доходов прямым инвестором – „минус” 1,2 млрд. долларов США”, – поясняет Данилишин.
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Для сравнения – за аналогичный период прошлого года в Украину поступили ПИИ в сумме 5,1 млрд долларов США, из которых 3,1 млрд долларов США составили реинвестированные доходы прямого инвестора.
“Вместе с оттоком портфельных инвестиций в долговые ценные бумаги правительства и корпоративного (в том числе банковского) сектора на уровне 1,9 млрд долларов США, чистый отток средств из Украины по финансовому счету за январь-ноябрь 2020 года составлял 7,7 млрд долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года чистый приток средств по финансовому счету составил 9,0 млрд долларов США”, – добавил председатель Совета НБУ.
Таким образом, недостаточно быстрый прогресс в реализации структурных реформ и неопределенность с дальнейшими перспективами преодоления эпидемии COVID-19 в Украине определяют мизерные объемы иностранных инвестиций в экономику и не позволяют в полной мере раскрыть производственный потенциал украинской экономики.
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