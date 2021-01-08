Huawei рассказала о главных отличиях Harmony OS от популярных мобильных платформ

Ван Ченглу (Wang Chenglu), президент подразделения потребительского ПО Huawei, решил окончательно прояснить основные различия между Harmony OS и другими популярными мобильными платформами, такими как iOS и Android.
Напомним, что Huawei рассматривает собственную операционную систему Harmony OS в качестве альтернативы американской Android.
Ченглу заявил, что новая операционная система Huawei не является копией iOS или Android, а является самостоятельной разработкой со своими особенностями. В качестве основных преимуществ над популярными платформами он назвал обширные возможности ПО, открытый исходный код и гибкость, позволяющую использовать Harmony OS на самых различных устройствах: от Интернета вещей до автомобилей. Чэнглу сообщил, что Huawei начала разработку собственной операционной системы ещё в 2016 году.
Директор потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю (Richard Yu) заявляет, что компания готова предоставить другим китайским производителям электроники доступ к Harmony OS и Huawei Mobile Services (HMS).
Harmony OS предлагает владельцам смартфонов совершенно новый опыт использования устройства. Huawei уже начала тестирование Harmony OS 2.0 на некоторых смартфонах, а также распространяет ПО для разработки приложений под новую ОС. Компания планирует выпустить 200 миллионов устройств на базе собственной операционной системы в этом году.
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