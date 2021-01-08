Samsung показала смартфон без фронтальной камеры

Отличительной чертой последних смартфонов Samsung стало расположенное по центру верхней части экрана отверстие под фронтальную камеру. Однако в конечном счёте оно должно всё же исчезнуть.

Совершенно внезапно именно такое устройство заметили в одном из новых роликов южнокорейской компании.

В новом видео Samsung, опубликованном в рамках CES 2021, внимательные пользователи заметили смартфон с тонкими рамками вокруг дисплея и без каких-либо вырезов или отверстий под фронтальную камеру. Вероятнее всего, она скрыта под дисплеем.

При этом дизайн устройства и место для стилуса S Pen на нижней грани указывают, что перед нами аппарат линейки Galaxy Note.

Неясно, показала ли Samsung ещё не анонсированный смартфон или же перед нами просто концептуальное устройство, созданное для этого ролика.