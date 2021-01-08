Япония запретила въезд всем иностранцам из-за коронавируса

Вслед за объявлением чрезвычайного положения в Японии решили расширить эпидемиологические ограничения и ограничить въезд всех путешественников, независимо от ситуации с коронавирусом в их стране.

Об этом пишет сайт «Сегодня» со ссылкой на телеканал NHK.

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С 28 декабря Япония уже перестала выдавать визы, однако с 11 странами и регионами были подписаны соглашения о миграционных послаблениях для бизнесменов и бизнес-делегаций, которые предоставляли им право посещать страну.

Договоры действовали в том числе с Китаем, Южной Кореей, Таиландом, Вьетнамом, Сингапуром и Малайзией. Однако теперь эта лазейка будет закрыта, и в Японию смогут въехать только ее граждане, а также иностранцы с долгосрочным ВНЖ.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Йосихидэ Суга предложил запретить въезд лишь из тех государств, в которых обнаружен новый «британский» штамм коронавируса.

Но эта инициатива была отклонена даже членами его Либерально-демократической партии, которые назвали это решение «половинчатым» и «слишком запутанным».