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Компания Razer показала "умную" маску (видео)

Компания Razer показала "умную" маску (видео)

Американская компания Razer по разработке игрового оборудования представила многоразовый респиратор N95 под названием Project Hazel из водонепроницаемого и устойчивого к царапинам переработанного пластика.

Об этом сообщает The Verge.

Съемные вентиляторы маски дискового типа расположены в двух круговых зонах вокруг рта и фильтруют вдыхаемый воздух, а также выдыхаемый CO2. Они оснащены аккумуляторами. Разработчики предполагают, что пользователи будут получать уведомления о необходимости замены фильтра через мобильное приложение.

Компания добавила, что маску сертифицируют для фильтрации 95% воздушных частиц, включительно с вирусом COVID-19 и другими распространенными патогенами.

Микрофоны и усилители, встроенные в вентиляторы, передают голос через маску без приглушения звука. Project Hazel поддерживает светодиоды Chroma RGB. Каждое кольцо усилителя респиратора может светиться в выбранном цвете. В темноте набор светодиодов активируется автоматически, чтобы другие могли видеть, как разговаривает владелец маски.

Razer также разрабатывает футляр, который будет стерилизовать маску ультрафиолетовым светом, когда она не используется.

Компания не указала даты выпуска и цену маски. Razer называет Project Hazel хирургическим N95, но он еще не получил ни одного из необходимых разрешений и сертификацию от Управления по контролю за продуктами и лекарствами, Центров контроля и профилактики заболеваний или Администрации охраны труда. В комментарии The Verge представители компании заявили, что Razer сотрудничает с группой медицинских экспертов и ученых, которые помогают разработать маску.

По материалам УКРИНФОРМ
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