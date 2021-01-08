Польская PGNiG хочет создать предприятие по добыче газа в Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG планирует создать совместное предприятие с Managеment Services Энергетические ресурсы Украины.

Управление по вопросам конкуренции и защиты потребителей оценит соответствие такой концентрации антимонопольному законодательству, передает “Польское радио”.

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Планируемый общий субъект хозяйственной деятельности планирует вести поиск месторождений природного газа на территории Украины, а в перспективе также его добычу и продажу.

У польской нефтегазовой компании PGNiG уже есть офис в Киеве, она торгует газом и ведет производство в Украине. Компания подписала ряд соглашений о сотрудничестве с ERU.