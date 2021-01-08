Уровень инфляции в Донецкой области составил 5,2%

В декабре 2020 года цены потребительского рынка Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 5,2% (в 2019 году этот показатель составлял 6,0%).

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Больше всего потребительские цены выросли в течение 2020 года в Черкасской области (на 5,9%), меньше всего – в Винницкой области (на 2,9%). В целом по Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях) уровень инфляции в 2020 году составил 5,0% против 4,1% в 2019 году.

Средний показатель инфляции в значительной степени зависит от изменения цен на продовольственные товары. В Украине в 2020 году был получен более низкий по сравнению с предыдущим годом урожай зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, что во всех регионах повлияло на уровень и динамику цен на хлеб, крупы, подсолнечное масло, сахар. При этом сказалось ослабление в течение года национальной валюты, из-за чего дорожала импортная продукция. Ощущались также изменения потребительских приоритетов населения в условиях карантина, введенного вследствие пандемии коронавирусной инфекции.

В Донецкой области продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение 2020 года в среднем на 5,2%. Больше всего повысились цены на гречневые крупы – на 50,6%, сахар – на 38,0%, яйца – на 34,0%, подсолнечное масло – на 24,5%, рис – на 15,1%, фрукты – на 14,5%, хлеб – на 11,7%, макаронные изделия – на 11,6%, говядину – на 10,5%, молоко – на 6,2%. Стали ниже, чем в декабре 2019 года, цены на овощи – на 12,1%, мясо птицы – на 7,5%, свинину – на 1,3%.

Вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога цены на табачные изделия в течение 2020 года повысились на 23,1%. Алкогольные напитки подорожали за этот период на 1,6%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре 2020 года стали выше, чем в декабре 2019 года, на 7,3%. Природный газ подорожал на 36,1%. По сравнению с декабрем 2019 года выросли также тарифы на канализацию – на 12,9%, водоснабжение – на 5,7%, отопление – на 4,6%. Оставались без изменений тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду.

Горюче-смазочные материалы дорожали ежемесячно, начиная с июня 2020 года, однако в декабре они были дешевле по сравнению с декабрем 2019 года на 10,8% за счет значительного снижения цен в первые месяцы (особенно в апреле и мае). Вместе с тем услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали за год на 2,4%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 10,4%.

Средние цены и тарифы в сфере связи повысились в течение 2020 года на 3,1%, в системе здравоохранения – на 4,2%, в сфере образования – на 20,6%. В то же время одежда и обувь подешевели на конец 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года на 2,7%, что может объясняться изменениями потребительского поведения домохозяйств.