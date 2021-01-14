В Государственной службе занятости рассказали, можно ли повторно зарегистрироваться в центре занятости.

Такая возможность есть при условии, если человек после прекращения регистрации остался безработным и еще не получил права на пенсию, если у него ввиду отсутствия работы нет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готов и способен приступить к работе.

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Размер и продолжительность пособия по безработице будет зависеть от причины прекращения предварительной регистрации. А само пособие по безработице выплачивается в пределах двухлетнего периода.

Со списком необходимых для регистрации документов вы можете ознакомиться по ссылке.

Как работают центры занятости во время локдауна: с 8 до 24 января 2021 года центры занятости работают в обычном режиме. Однако накануне посещения советуем позвонить вашему карьерному советнику и выяснить, как работает центр занятости. Временно закрываются на карантин те центры, где у специалистов обнаружено заболевание ковид.

Справка Finance.ua:

Средняя продолжительность поиска работы безработным с начала года составила 117 дней.