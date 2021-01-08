Ставки местных налогов с 1 января 2021

С 1 января 2018 года в соответствии с требованиями статьи 12 Налогового кодекса Украины сельские, поселковые, городские советы и советы объединенных территориальных общин, созданные согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, в пределах своих полномочий принимают решение об установлении местных налогов и сборов и до 1 июля подают их копии в контролирующие органы.
Об этом сообщили налоговики.
Как изменились ставки некоторых местных налогов:
Напомним, ранее Finance.ua писал о суммах налогов и взносов, которые будут уплачиваться ФЛП с 1 января 2021 года.
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