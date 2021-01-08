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Ставки местных налогов с 1 января 2021

Ставки местных налогов с 1 января 2021

С 1 января 2018 года в соответствии с требованиями статьи 12 Налогового кодекса Украины сельские, поселковые, городские советы и советы объединенных территориальных общин, созданные согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, в пределах своих полномочий принимают решение об установлении местных налогов и сборов и до 1 июля подают их копии в контролирующие органы.

Об этом сообщили налоговики.

Как изменились ставки некоторых местных налогов:

  • налог на недвижимость: ставки налога устанавливаются по решению местных советов, но их предельный размер не может превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, за 1 кв. м. (пп. 266.5.1 НК), что в 2021 году составляет 90 грн. (6000 грн. х 1,5%);
  • сбор за парковку авто: ставки сбора устанавливаются за каждый день осуществления деятельности по обеспечению парковки транспортных средств в гривнах за 1 кв. м площади земельного участка, отведенного для организации и осуществления такой деятельности, в размере до 0,075% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января (пп. 268-1.3.1 ПК), что в 2021 году равно 4,50 грн. (6000 грн. х 0,075%);
  • транспортный налог: так называемый “налог на роскошь” взимают с владельцев легковых авто, с года выпуска которых прошло не более 5 лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, что в 2021 году достигает 2 250 000 грн. (6000 грн. х 375) (пп. 267.2.1 ПК). Ставка налога неизменна и составляет из расчета на календарный год 25 тыс. грн. за каждый легковой автомобиль. Изменилась также стоимость авто для определения ставки пенсионного сбора при первой регистрации.
  • туристический сбор: ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждые сутки временного размещения в размере до 0,5% – для внутреннего туризма и 5% – для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года, для одного человека в сутки временного размещения (пп. 268.3.1 НК). На 2021 год это до 30 грн. (для внутреннего туризма) и до 300 грн. (для въездного туризма).

Напомним, ранее Finance.ua писал о суммах налогов и взносов, которые будут уплачиваться ФЛП с 1 января 2021 года.

По материалам Finance.UA
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