LG представила свой самый маленький OLED-экран для телевизоров

LG будет использовать брендинг OLED evo для новых телевизоров серии телевизоров G1.

Южнокорейский технологический гигант LG Display на неделе провёл мероприятие на виртуальной выставке CES 2021, на котором компания анонсировала ряд продуктов и новые технологии отображения.

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Производитель дисплеев представил свой самый маленький экран для OLED-телевизоров, диагональ которого составляет 42 дюйма, а также огромную 83-дюймовую панель, используемую в новых телевизорах Sony Bravia.

В этом году LG будет отгружать OLED-панели для телевизоров с экранами диагональю 42, 48, 55, 65, 77, 83 и 88 дюймов. Производитель дисплеев также сообщил, что он поставляет 77-дюймовую панель «следующего поколения», которая имеет большую яркость и меньше энергопотребление по сравнению с текущими OLED-экранами.

LG Display является производителем дисплеев, при этом пока непонятно, кто будет выпускать 42-дюймовый телевизор. Компания LG Electronics ещё не полностью представила свою линейку OLED-телевизоров на этото года, однако корейский ресурс Yonhap сообщает, что компания будет использовать брендинг OLED evo для новых телевизоров серии телевизоров G1.