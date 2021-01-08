LG представила уникальный прозрачный телевизор (фото)

Компания LG выпустила новую оригинальную разработку. Это прозрачный OLED-телевизор с диагональю 55 дюймов, который можно скрыть в мебели, например на спинке кровати. Новинку представили на выставке CES 2021.

Ранее прозрачные экраны уже выпускала сама LG, а также Samsung, Panasonic, Xiaomi и т.п., пишет The Verge.

Новинка от LG выполнена в виде готового телевизора, который можно установить в любой мебели в доме.

На выставке показали рабочий прототип OLED Smart Bed – это прозрачный телевизор, встроенный в ногах кровати. Экран можно выдвигать полностью или частично, например проверить прогноз погоды, время, управление плеером и т.д. В рамку также встроены динамики.



Фото: The Verge

Как говорит производитель, инженерам удалось повысить прозрачность фирменного экрана до рекордных показателей.

В перспективе компания рассматривает прозрачные OLED-панели как один из ключевых элементов умного дома, а также части торговых центров, магазинов и общественного транспорта.

Ни о цене, ни о коммерческом старте продаж информации пока нет.