LG представила уникальный прозрачный телевизор (фото)

Компания LG выпустила новую оригинальную разработку. Это прозрачный OLED-телевизор с диагональю 55 дюймов, который можно скрыть в мебели, например на спинке кровати. Новинку представили на выставке CES 2021.
Ранее прозрачные экраны уже выпускала сама LG, а также Samsung, Panasonic, Xiaomi и т.п., пишет The Verge.
Новинка от LG выполнена в виде готового телевизора, который можно установить в любой мебели в доме.
На выставке показали рабочий прототип OLED Smart Bed – это прозрачный телевизор, встроенный в ногах кровати. Экран можно выдвигать полностью или частично, например проверить прогноз погоды, время, управление плеером и т.д. В рамку также встроены динамики.
Фото: The Verge
Как говорит производитель, инженерам удалось повысить прозрачность фирменного экрана до рекордных показателей.
В перспективе компания рассматривает прозрачные OLED-панели как один из ключевых элементов умного дома, а также части торговых центров, магазинов и общественного транспорта.
Ни о цене, ни о коммерческом старте продаж информации пока нет.
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