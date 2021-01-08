LG показала смартфон-слайдер с раздвижным экраном

LG продолжает дразнить общественность необычным смартфоном в форм-факторе слайдера с раздвижным экраном. В рамках CES 2021 южнокорейский гигант опубликовал очередной тизер-ролик, демонстрирующий работу механизма. Последний обеспечивает возможность раздвинуть корпус, в результате чего экран вытягивается и увеличивается в размерах.

Технология, которую производитель называет «уникальным экраном с изменяемым размером», позволяет создать компактный телефон, способный при необходимости увеличиваться в размерах и принимать форму планшета.

Идея такого смартфона на самом деле далеко не нова. TCL показывала рабочий прототип смартфона в таком же форм-факторе еще в начале года, но до серии он не дошел. В конце 2020 года прототип раздвижного смартфона показывала также Oppo.

В то же время сама по себе концепция определенно интригует, и будет интересно посмотреть на реализацию LG, учитывая богатый опыт производителя в области гибких экранов. Напомним, дисплейное подразделение уже давно разрабатывает самые разные типы гибких дисплеев, включая те, что можно растягивать.

В прошлом году LG выпустила дизайнерский смартфон Velvet, а также запустила новую серию с экспериментальным дизайном Explorer Project, которую открыла необычная модель LG Wing (на фото) — в забытом форм-факторе «ротатора» с дополнительным экраном. Анонс LG Rollable ожидается в марте 2021 года.