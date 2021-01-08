LG показала смартфон-слайдер с раздвижным экраном

LG продолжает дразнить общественность необычным смартфоном в форм-факторе слайдера с раздвижным экраном. В рамках CES 2021 южнокорейский гигант опубликовал очередной тизер-ролик, демонстрирующий работу механизма. Последний обеспечивает возможность раздвинуть корпус, в результате чего экран вытягивается и увеличивается в размерах.
Технология, которую производитель называет «уникальным экраном с изменяемым размером», позволяет создать компактный телефон, способный при необходимости увеличиваться в размерах и принимать форму планшета.
Идея такого смартфона на самом деле далеко не нова. TCL показывала рабочий прототип смартфона в таком же форм-факторе еще в начале года, но до серии он не дошел. В конце 2020 года прототип раздвижного смартфона показывала также Oppo.
В то же время сама по себе концепция определенно интригует, и будет интересно посмотреть на реализацию LG, учитывая богатый опыт производителя в области гибких экранов. Напомним, дисплейное подразделение уже давно разрабатывает самые разные типы гибких дисплеев, включая те, что можно растягивать.
В прошлом году LG выпустила дизайнерский смартфон Velvet, а также запустила новую серию с экспериментальным дизайном Explorer Project, которую открыла необычная модель LG Wing (на фото) — в забытом форм-факторе «ротатора» с дополнительным экраном. Анонс LG Rollable ожидается в марте 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Валютные кредиты предлагают пересчитать в гривне по курсу на момент полученияВчера, 13:03 - 3196 16
Переход на новую формулу удешевит газ для населения на 44% - ВитренкоВчера, 11:46 - 2063 14
Цена на газ в Европе взлетела за день на 10% - это рекорд за два годаВчера, 12:45 - 1050 11
В Украине хотят ввести свидетельства о вакцинации от коронавирусаВчера, 14:30 - 1382 5
В Киеве повысили тарифы на отопление и горячую водуВчера, 16:01 - 2760 4
Прибавки к пенсиям за стаж пересчитают дважды: кто и сколько получитВчера, 08:01 - 6253 2
После праздников украинцы активно подают заявки на льготные кредитыВчера, 09:45 - 4083
В 2021 году будут приватизированы два госбанка – РожковаВчера, 12:14 - 3328
Валютные кредиты предлагают пересчитать в гривне по курсу на момент полученияВчера, 13:03 - 3196 16
В Киеве повысили тарифы на отопление и горячую водуВчера, 16:01 - 2760 4
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 331
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1373
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1824
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1907 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 915