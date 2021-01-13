За год в Украине количество авиарейсов сократилось почти на 58% — "Украэрорух "

В 2020 году государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины “Украэрорух” обслужило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за 12 месяцев 2019 года.

Как сообщает пресс-служба авиационного ведомства, в воздушном пространстве Украины в прошлом году было проведено 21 102 внутренних авиарейса, что на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом, 68 870 международных полетов (-57,7%) и 52 075 транзитных рейсов (-63,2%).

По данным “Украэроруха”, украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета, что на 54,7% меньше, чем за 2019 год. Самолеты иностранных авиаперевозчиков провели 92 314 полетов (-59,1%).

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в течение 2020 года выглядит следующим образом:

январь — 21 503 рейса (+6,8% по сравнению с соответствующим периодом 2019);

февраль — 19 982 рейса (+10,4%);

март — 13 323 рейса (-37,5%);

апрель — 2 370 рейсов (-90,2%);

май — 3 237 рейсов (-89,2%);

июнь — 4 584 рейса (-87,1%);

июль — 12 195 рейсов (-68,3%);

август — 16 690 рейсов (-56,3%);

сентябрь — 14 959 рейсов (-56,6%);

октябрь — 13 041 рейс, (-56,4%);

ноябрь — 9 910 рейсов (-56,7%);

декабрь — 10 253 рейса (-53,8%).

По словам главы “Украэроруха” Андрея Ярмака, в 2020 году Евроконтроль одобрил техническую интеграцию в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля — процесс, который длился 16 лет.

“Среди основных достижений также — получение нового сертификата EASA, который подтвердил соответствие обновленным сертификационным требованиям Европейского Союза, и признание международными агентствами по безопасности полетов — FAA и EASA — безопасности гражданской авиации в международном воздушном пространстве над Черным морем, что открывает широкие возможности для развития транзитного потенциала в воздушном пространстве Украины”, — заявил Ярмак.