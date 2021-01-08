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На границе Венгрии и Украины строят самый большой в Европе железнодорожный терминал

На границе Венгрии и Украины строят самый большой в Европе железнодорожный терминал

Недалеко от венгерско-украинской границы в городе Фенешлитке (Венгрия) началось строительство крупнейшего в Европе интермодального железнодорожного комбинированного терминала East-West Gate.

Об этом сообщают венгерские СМИ.

“Строительство самого большого и современного железнодорожного интермодального комбинированного терминала начато у ворот Европейского Союза в Фенешлитке, недалеко от венгерско-украинской границы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что EWG станет первым наземным интермодальным комбинированным терминалом на европейском континенте, который будет построен на “зеленых” технологиях и будет иметь собственную сеть 5G. Теоретическая мощность терминала, который строится на территории в 125 гектаров, составляет 1 миллион TEU в год.

Ожидается, что EWG может сыграть ключевую роль в доставке товаров между Азией и Европой альтернативным путем, обеспечивая более быстрые и большие по объему поставки, чем раньше.

“Оснащенный самыми современными технологиями, интермодальный терминал EWG, будучи западным шлюзом Нового Шелкового пути, будет предлагать альтернативный маршрут грузовых перевозок из Азии в Австрию, Швейцарию, Италию, Словению, Хорватию и Германию, который будет быстрее, чем нынешние сухопутные и морские пути”, – говорится в сообщении.

Тестовую эксплуатацию объекта планируется начать в январе 2022 года, а окончательная сдача должна состояться в первом квартале 2022 года. Инвестиции в размере 61 млн евро финансируются полностью из частных источников.

По материалам Економічна Правда
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