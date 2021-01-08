Фискалы уличили застройщиков в уклонении от уплаты 13 млн грн налогов

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) обнаружили схему уклонения от уплаты налогов при строительстве многоквартирных жилых домов в Черновицкой области. Физлицо осуществляло продажу недвижимого имущества (квартир) без уплаты соответствующих налогов, в результате чего госбюджет понес убытки в сумме 13,1 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

“По указанным материалам в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается”, – говорится в сообщении.

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Напомним, в конце прошлого года следователи Государственной фискальной службы (ГФС) в ходе обысков в Киевской и Харьковской областях на территории нефтебаз установили факт хранения и продажи изготовленных горюче-смазочных материалов, не соответствующих требованиям ГОСТа.