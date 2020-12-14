ГФС разоблачила схему неуплаты налогов в особо крупных размерах с участием иностранных компаний

Государственная фискальная служба разоблачила схему неуплаты налогов в особо крупных размерах с участием иностранных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в г. Киеве.

Служебные лица одного из столичных предприятий, сотрудничая с другими субъектами хозяйственной деятельности, в течение года умышленно завысили налоговый кредит деклараций по НДС на сумму около 14 млн грн. Это привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Этот факт установили в ходе досудебного расследования сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

“В ходе обысков офисных, складских и жилых помещений были обнаружены и изъяты материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности (из которых 21 предприятие – нерезидент), а также наличные средства в эквиваленте более 6 млн. гривен”, – сообщил и. о. начальника ГУ ГФС в г. Киеве Сергей Кононенко.

Изъятые во время обыска вещественные доказательства присоединены к материалам уголовного производства и переданы на ответственное хранение. Идет следствие.