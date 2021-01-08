Нацбанк подсчитал количество участников финансового рынка

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Украине действуют 73 банка и 2065 участников рынков небанковских финансовых услуг.
За данным Национального банка, в декабре количество действующих банков уменьшилось до 73 после признания неплатежеспособным АО «Мисто Банк», а количество небанковских финучреждений уменьшилось на 6 – до 2065.
Сейчас небанковский рынок насчитывает 190 рисковых (non-life, было 191) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 ломбарда, 322 кредитных союза, 146 лизинговых компаний, 1020 (было 1025) финансовых компаний, 65 страховых брокеров.
На платежном рынке работают 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.
В декабре по собственной инициативе покинули рынок и были исключены из ДРФУ одна страховая компания «Инновационные страховые технологии»; 11 финансовых компаний и один лизингодатель «АФ-Лизинг».
В то же время было зарегистрировано 6 новых финкомпаний (ООО “Кул Кредит”, ООО “Сигма Проперти”, ФК “Новый Свет”, ФК “Пинг-Понг”, ФК “ФИН2ГОУ”, ООО “Цикл Финанс”) и один лизингодатель ООО “Благо Лизинг”.
Инфографика: НБУ
Также выдано новых лицензий 10 участникам рынка финуслуг:
В течение декабря в Нацбанк поступил 701 запрос от небанковских финучреждений. Больше всего запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 565. Количество запросов кредитных союзов составило 53, относительно страховщиков – 83.
В декабре в НБУ поступило большое количество заявлений об аннулировании лицензий, в частности продолжает расти количество заявлений на отзыв лицензий на предоставление гарантий.
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