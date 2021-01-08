Нацбанк подсчитал количество участников финансового рынка

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Украине действуют 73 банка и 2065 участников рынков небанковских финансовых услуг.

За данным Национального банка, в декабре количество действующих банков уменьшилось до 73 после признания неплатежеспособным АО «Мисто Банк», а количество небанковских финучреждений уменьшилось на 6 – до 2065.

Сейчас небанковский рынок насчитывает 190 рисковых (non-life, было 191) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 ломбарда, 322 кредитных союза, 146 лизинговых компаний, 1020 (было 1025) финансовых компаний, 65 страховых брокеров.

На платежном рынке работают 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

В декабре по собственной инициативе покинули рынок и были исключены из ДРФУ одна страховая компания «Инновационные страховые технологии»; 11 финансовых компаний и один лизингодатель «АФ-Лизинг».

В то же время было зарегистрировано 6 новых финкомпаний (ООО “Кул Кредит”, ООО “Сигма Проперти”, ФК “Новый Свет”, ФК “Пинг-Понг”, ФК “ФИН2ГОУ”, ООО “Цикл Финанс”) и один лизингодатель ООО “Благо Лизинг”.



Инфографика: НБУ

Также выдано новых лицензий 10 участникам рынка финуслуг:

три лицензии на предоставление услуг в сфере страхования СК «Евроинс Украина»;

пять лицензий на предоставление услуг страхования СК «Брокбизнес»;

лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита ПО «Ломбард Рекорд», ООО «ИТ Финансирование и компания», ПО «Ломбард», ООО «Фоксер Продакт и компания» и ООО «Кул Кредит»;

«ИТ Финансирование и компания», ПО «Ломбард», «Фоксер Продакт и компания» и «Кул Кредит»; лицензию на проведение валютных операций ООО «Экспресс Каренси Ексчендж Групп»;

«Экспресс Каренси Ексчендж Групп»; лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, предоставление услуг по факторингу ООО «Сигма Проперти» и ООО «ФК «Новый Свет»;

«Сигма Проперти» и «ФК «Новый Свет»; лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, предоставление услуг по факторингу, предоставление гарантий ФК «ФИН2ГОУ»;

лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации ООО «СИТ-Приоритет».

В течение декабря в Нацбанк поступил 701 запрос от небанковских финучреждений. Больше всего запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 565. Количество запросов кредитных союзов составило 53, относительно страховщиков – 83.

В декабре в НБУ поступило большое количество заявлений об аннулировании лицензий, в частности продолжает расти количество заявлений на отзыв лицензий на предоставление гарантий.