Ряд украинских АЗС после новогодних праздников подняли стоимость бензина и дизельного топлива

Украинские сети АЗС с 6 по 11 января подняли стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95”.

Так, на станциях KLO бензин марки А-92 подорожал на 50 коп/л, до 26,39 грн/л, а «пятерка» и ДТ – на 40 коп/л, до 27,39 грн/л и 25,79 грн/л, соответственно. Дизельное топливо в сети “БРСМ Нафта” в среднем подорожало на 24 коп/л, до 22,27 грн/л.

На 30 коп/л все виды горючего подорожали в сети Marshal. Такие сети как “Татнефть-АЗС-Украина”, “Укргаздобыча”, Mango и Motto повысили цены на 10-95 коп/л.

В “А-95” отметили, что средняя цена бензина А-92 11 января в Украине составила 24,19 грн/л, А-95 подорожал до 25,22 грн/л, ДТ – до 24,60 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил в Украине 3-4 коп/л.



Таблица: Enkorr