Цены на золото стремительно уходят в минус

По состоянию на утро 11 января, цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 0,16% или на 2,9 доллара — до 1832,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,33% — до 26,718 доллара за унцию.

Как отмечают аналитики, на стоимость золота оказывает влияние курс доллара США, который делает его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Так, показатель доходности 10-летних бондов США поднимался на 1,2 процентного пункта — до 1,119%.

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Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на этом фоне укреплялся на 0,39%, до 90,45 пункта.

“Повышение доходности трежерис (ценные бумаги Казначейства США — Delo.ua) оказалось холодным душем для покупателей золота. Рост инфляционных ожиданий и рост доходности трежерис тащат золото в разные стороны, но второй фактор пока побеждает.

В ближайшее время цена золота может показать разнонаправленную динамику, но в дальнейшем рост инфляционных ожиданий поможет золоту подорожать”, — отметил экономист OCBC Хоуи Ли.