Нацбанк аннулировал лицензии 22 небанковских учреждений

Национальный банк отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у 22 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседаниях 24 и 30 декабря 2020 года.
В частности, отозваны все имеющиеся лицензии у:
Общий объем активов вышеупомянутых пяти финкомпаний составил 138,6 млн грн или 0,07% от общих активов рынка по состоянию на 30 сентября 2020 года. Обязательства «Укрсоцкредит» составляли 0,2 тыс. грн (0,00002% от общего объема рынка), а ее активы – 917,8 тыс. грн (0,04% от общего объема рынка) по состоянию на 1 октября 2020 года.
Также НБУ отозвал несколько из имеющихся лицензий у ООО “Глобал Инфинити Украина” – две лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу и предоставление гарантий. У финучреждения действующими остаются 2 лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.
Отозваны лицензии на предоставление гарантий у таких компаний: финкомпания «Декарт», ФК «Кавертон», ООО «Профессиональная Платежная Система», ФК «Фидем», ФК «Финар», ООО «Асапа Финанс», ФК “Бладвейн”, ООО “Верра Финанс”, ФК “Инвест Хаус”, ФК “Мега Финанс”, ФК “Скай”, ФК “Смарт Финанс Солюшен”, ООО “Стандард Финанс Групп”, ООО “Файненс Компани”, ФК «Финрезерв».
В то же время эти финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии, в частности на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.
У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти компании не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, которые заработали с 1 мая 2020 года. Поэтому компании добровольно отказались от лицензий на этот вид деятельности.
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