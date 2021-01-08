ДТЭК создает инвестиционный хаб в Великобритании

Энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в первом полугодии 2021-го создаст в Лондоне хаб для привлечения инвестиций и инновационных технологий в новую энергетику Украины, сообщили в компании.
«Новый офис будет расположен в деловом центре города — лондонском Сити, где сконцентрированы самые старые банки, крупнейшие инвестиционные и венчурные фонды Европы. Здесь будет создан инвестиционный хаб, открытый для инвесторов, желающих инвестировать в Украину с одной стороны, и для украинских предпринимателей, которые верят в перспективность украинской энергетической отрасли и потенциал Украины», — сказано в сообщении.
Как заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, в первую очередь речь идет о возобновляемых источниках энергии, системе накопления энергии и энергетических проектах с использованием водорода.
«Вместе с увеличением добычи газа и развитием сетей именно эти направления определены приоритетными в нашей стратегии», — добавил он.
ДТЭК имеет корпоративное присутствие в Великобритании с 2013 года. В течение последних трех лет в Лондоне работает группа по международным рынкам капитала, которая управляет отношениями с инвесторами, а в 2019 году организовала выпуск зеленых еврооблигаций для финансирования проектов ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии в Украине.
Операционную деятельность по привлечению инвестиций в Украину в Великобритании будет осуществлять специально созданная компания DTEK International Ltd.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗВчера, 11:22 - 5822 15
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам3 ч. назад - 1760 7
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 6256 7
В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC5 ч. назад - 1540 5
Шмыгаль: средняя зарплата вырастет на 13%Вчера, 13:20 - 1080 4
Названа цена на земли в случае открытия рынка в июле 2021 годаВчера, 21:00 - 17213 1
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 6256 7
Кредиты "5-7-9": за первую неделю 2021 года выдано займов на более чем 900 миллионовВчера, 14:05 - 5282 1
Что нужно знать о декларировании доходов за 2020 год5 ч. назад - 2550
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам3 ч. назад - 1760 7
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 217
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1075
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1565
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1768 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 854