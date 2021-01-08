ДТЭК создает инвестиционный хаб в Великобритании

Энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в первом полугодии 2021-го создаст в Лондоне хаб для привлечения инвестиций и инновационных технологий в новую энергетику Украины, сообщили в компании.

«Новый офис будет расположен в деловом центре города — лондонском Сити, где сконцентрированы самые старые банки, крупнейшие инвестиционные и венчурные фонды Европы. Здесь будет создан инвестиционный хаб, открытый для инвесторов, желающих инвестировать в Украину с одной стороны, и для украинских предпринимателей, которые верят в перспективность украинской энергетической отрасли и потенциал Украины», — сказано в сообщении.

Как заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, в первую очередь речь идет о возобновляемых источниках энергии, системе накопления энергии и энергетических проектах с использованием водорода.

«Вместе с увеличением добычи газа и развитием сетей именно эти направления определены приоритетными в нашей стратегии», — добавил он.

ДТЭК имеет корпоративное присутствие в Великобритании с 2013 года. В течение последних трех лет в Лондоне работает группа по международным рынкам капитала, которая управляет отношениями с инвесторами, а в 2019 году организовала выпуск зеленых еврооблигаций для финансирования проектов ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии в Украине.

Операционную деятельность по привлечению инвестиций в Украину в Великобритании будет осуществлять специально созданная компания DTEK International Ltd.