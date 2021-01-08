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Таможня Финляндии продаст конфискованные биткоины почти на 60 млн евро

Таможня Финляндии продаст конфискованные биткоины почти на 60 млн евро

Таможня Финляндии продаст свои биткоины стоимостью примерно 60 миллионов евро, которые конфисковали при раскрытии наркопреступлений.

Об этом сообщает Yle.

Издание сообщает, что запас криптовалюты составляет 1981 Bitcoin – это примерно 60 миллионов евро. Полученные от продажи средства будут перечислены в государственную казну.

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Большинство из этих биткоинов (1666) были конфискованы таможенниками в 2016 году, когда было раскрыто дело о контрабанде наркотических веществ.

Напомним, в пятницу, 8 января, криптовалюта биткоин (bitcoin) превысила отметку в 41 тысячу долларов. Рост цены криптовалюты составил более 9%.

Стоимость одного биткоина, по состоянию на 12:56, составила 40 602 долларов. Позже криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 542 доллара.

По материалам Економічна Правда
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