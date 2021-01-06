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Когда необходимо уплачивать пенсионный сбор при приобретении легкового автомобиля

Когда необходимо уплачивать пенсионный сбор при приобретении легкового автомобиля

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

“Плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах (подразделениях Государственной автомобильной инспекции) Министерства внутренних дел Украины”, – говорится в сообщении.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость. Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта.

3% – если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы до 374550 грн.);

4% – если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы свыше 374550 грн. до 658300 грн.);

5% – если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы свыше 658300 грн.).

Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета налога на добавленную стоимость, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.

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По материалам Finance.UA
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