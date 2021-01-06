Когда необходимо уплачивать пенсионный сбор при приобретении легкового автомобиля

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
“Плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах (подразделениях Государственной автомобильной инспекции) Министерства внутренних дел Украины”, – говорится в сообщении.
Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость. Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта.
3% – если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы до 374550 грн.);
4% – если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы свыше 374550 грн. до 658300 грн.);
5% – если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы свыше 658300 грн.).
Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета налога на добавленную стоимость, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение техосмотра: к чему готовиться украинским автомобилистам8 ч. назад - 2612 8
В Минцифре рассказали, какие госуслуги могут появиться онлайн в 2021Вчера, 18:13 - 833 3
Пять источников, которые помогут проверить работодателяВчера, 14:12 - 2612 3
В Кабмине сообщили, кто сможет пользоваться платными дорогами бесплатно19 мин. назад - 46 1
В НБУ объяснили, как отличить настоящий платежный сайт от фейкового4 ч. назад - 2258 1
Как украинцы могут проверить, открыты ли в отношении них исполнительные производстваВчера, 15:18 - 4876 1
Возвращение техосмотра: к чему готовиться украинским автомобилистам8 ч. назад - 2612 8
Пять источников, которые помогут проверить работодателяВчера, 14:12 - 2612 3
В НБУ объяснили, как отличить настоящий платежный сайт от фейкового4 ч. назад - 2258 1
Кто относится к малым, средним и крупным налогоплательщикамВчера, 20:07 - 2186 1
SpaceX произвела первый запуск в 2021 годуВчера, 12:45 - 91
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 790
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1354
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1614 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 800