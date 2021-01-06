Когда необходимо уплачивать пенсионный сбор при приобретении легкового автомобиля

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

“Плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах (подразделениях Государственной автомобильной инспекции) Министерства внутренних дел Украины”, – говорится в сообщении.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость. Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта.

3% – если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы до 374550 грн.);

4% – если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы свыше 374550 грн. до 658300 грн.);

5% – если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2021 – с суммы свыше 658300 грн.).

Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета налога на добавленную стоимость, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.

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