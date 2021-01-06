Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса

В Дании готовятся ввести паспорта вакцинации на фоне борьбы с коронавирусом. Министерство здравоохранения выпустит “паспорт вакцины против Covid-19” в начале этого года.
Об этом пишет The Local.
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Ожидается, что паспорта вакцинации будут необходимы для тех, кто путешествует за границу.
“Мы ожидаем, что от других стран может потребоваться предоставить документальное подтверждение вакцинации (Covid-19) при въезде. Можно использовать датский паспорт вакцины”, – заявили в министерстве.
Еще одна область, которая может выиграть от этой концепции, – это фестивали и другие мероприятия с посещаемостью в несколько тысяч человек. Паспорта вакцинации могут потребовать, чтобы предотвратить вспышку болезни из-за проведения мероприятия.
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