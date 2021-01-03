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Перерасчет пенсий: кому дадут на 850 грн больше

Перерасчет пенсий: кому дадут на 850 грн больше

В Украине с 1 июля 2021 года максимальный размер пенсий увеличат на 850 грн до 18 540 грн.

Об этом говорится в бюджете на 2021 год.

Повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума. Так, украинцы имеют право получать пенсию, размер которой не превышает 10 минимумов для тех, кто потерял трудоспособность.

Уже в декабре максимальную пенсию повысят до 19 340 грн. Минимальная пенсия с 1 июля составит 1854 грн, а с 1 декабря составит уже 1934 грн. Такое новшество предусмотрено в уже принятом бюджете Украины на 2021 год.

Доплата за каждый год стажа сверх нормы в июле увеличится с 17,69 до 18,54 грн, а в декабре – до 19,34 грн. Также важно отметить, что с 1 декабря с 2,4 до 2,6 тыс. грн увеличится гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

Чтобы получить высокую выплату, нужно:

  • работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);
  • получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

Повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • С 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год.

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По материалам Обозреватель
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