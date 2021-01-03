Перерасчет пенсий: кому дадут на 850 грн больше

В Украине с 1 июля 2021 года максимальный размер пенсий увеличат на 850 грн до 18 540 грн.
Об этом говорится в бюджете на 2021 год.
Повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума. Так, украинцы имеют право получать пенсию, размер которой не превышает 10 минимумов для тех, кто потерял трудоспособность.
Уже в декабре максимальную пенсию повысят до 19 340 грн. Минимальная пенсия с 1 июля составит 1854 грн, а с 1 декабря составит уже 1934 грн. Такое новшество предусмотрено в уже принятом бюджете Украины на 2021 год.
Доплата за каждый год стажа сверх нормы в июле увеличится с 17,69 до 18,54 грн, а в декабре – до 19,34 грн. Также важно отметить, что с 1 декабря с 2,4 до 2,6 тыс. грн увеличится гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.
Чтобы получить высокую выплату, нужно:
Повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам придется работатьВчера, 16:10 - 2278 15
Вступили в силу новые правила вызова: когда теперь приедет скораяВчера, 13:39 - 8742 14
На сколько подорожает коммуналка в Украине: рассчет для одной семьи11 ч. назад - 1768 12
Bitcoin преодолел отметку в $37 тысячВчера, 13:10 - 657 5
Как повышение минимальной зарплаты в 2021 повлияет на госбюджет13 ч. назад - 4503 4
Как повышение минимальной зарплаты в 2021 повлияет на госбюджет13 ч. назад - 4503 4
Как украинцы могут проверить, открыты ли в отношении них исполнительные производства8 ч. назад - 2039
Пять источников, которые помогут проверить работодателя9 ч. назад - 1890 1
На сколько подорожает коммуналка в Украине: рассчет для одной семьи11 ч. назад - 1768 12
VW выпустит конкурента Tesla Model S (концепт)23 ч. назад - 1646
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году10 ч. назад - 64
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)Позавчера, 11:54 - 734
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1315
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1583 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 796