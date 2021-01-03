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В НАПК объяснили, как декларировать подарки

В НАПК объяснили, как декларировать подарки

В зимние праздники каждый получает подарки от родственников и знакомых. Однако, если на вас распространяется действие Закона «О предотвращении коррупции», принимая подарок следует учесть установленные Законом ограничения.

Об этом “сообщили”: https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3672879926105238 в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Что надо знать:

  • руководителям учреждений запрещается принимать подарки от своих подчиненных, а депутатам, председателям городов, сел и поселков при исполнении своих обязанностей – от избирателей;
  • родственники и близкие лица публичного служащего могут дарить ему подарки любой стоимости. Однако, стоимость подарков от других лиц не может превысить 1 прожиточный минимум (ПМ) – в 2021 году это 2270 грн. При этом общая сумма подарков чиновнику за год не может превышать 2 ПМ – 4540 грн.

Как декларировать подарки:

  • подарок, стоимость которого превышает 5 ПМ (11350 грн (в 2021 году) и 10 510 грн (в 2020 году), подлежит отражению в ежегодной декларации;
  • к тому же, если ваш подарок стоит более 100 ПМ (227 000 грн (в 2021 году) и 210 200 грн (в 2020 году), то вполне возможно, что его нужно будет внести не в один раздел декларации. Например, если 31 декабря 2020 года близкое лицо подарило вам ювелирное украшение, оно указывается как в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)», так и в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации;
  • если вам подарили деньги в качестве подарка, не забудьте их задекларировать, если размер таких подарков от одного лица (группы лиц) совокупно в течение года, превысил 5 ПМ.

Напоминаем, что продолжается кампания декларирования-2021. Последний день для подачи ежегодной декларации – 31 марта 2021.

По материалам Finance.UA
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