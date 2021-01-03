В НАПК объяснили, как декларировать подарки

В зимние праздники каждый получает подарки от родственников и знакомых. Однако, если на вас распространяется действие Закона «О предотвращении коррупции», принимая подарок следует учесть установленные Законом ограничения.
Об этом “сообщили”: https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3672879926105238 в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Что надо знать:
Как декларировать подарки:
Напоминаем, что продолжается кампания декларирования-2021. Последний день для подачи ежегодной декларации – 31 марта 2021.
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