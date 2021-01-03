Bitcoin преодолел отметку в $37 тысяч

Курс криптовалюты Bitcoin установил новый исторический максимум, превысив 37 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

По состоянию на 7 января, криптовалюта торгуется на уровне $37 294. За последние сутки биткоин подорожал на 9,06%, рыночная капитализация составляет 693,01 млрд долларов.

Bitcoin установил очередной рекорд на торгах в воскресенье, 3 января, впервые превысив 34 тыс. долларов, менее чем через 24 часа после преодоления отметки в 30 тыс. долларов.

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Как сообщалось, это не первый скачок цен на биткоин. В 2017 году Bitcoin показал хороший рост и достиг тогдашнего рекордного уровня – более 20 тыс. долларов. Но к началу 2019 цена на виртуальную валюту упала до чуть более 3 тыс. долларов. Затем в мае 2019 он вырос до 8 тыс. долларов, а в декабря 2020 года цена на биткоин превысила 20 тыс. долларов.