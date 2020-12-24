Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и евро

Вторник, 5 января, прошел очень интересно на валютном рынке и в очередной раз доказал всем как зависим украинский межбанк от действий отдельных игроков и спекулянтов.
После вчерашнего активного роста котировок, сегодня события на торгах разворачивались в два этапа.
На первом из них основная часть “напуганных” взлетом котировок понедельника клиентов ринулась скупать валюту. Этим быстро воспользовались как крупные продавцы доллара и евро, так и спекулянты. Результат не заставил себя долго ждать и с утренних 28,45/28,475 гривен за доллар уже к 11 часам котировки выросли до 28,48/28,50 гривен, а евро – до 34,9592/34,9780 гривен. Часть игроков начали поглядывать на Нацбанк с надеждой на его выход с продажей недостающей валюты. Регулятор молчал. Однако период активной скупки доллара быстро прошел, спрос начал выдыхаться и теперь уже продавцы начали все больше торопиться с продажей валюты. Как говорят дилеры – “рынок развернулся” , а точнее – развернулся тренд по курсу.
Начался второй этап сессии. Предложение все больше превышало спрос, а покупатели стали понимать, что лучше немного выждать и потом у них появится шанс купить дешевле. Так и получилось. Уже к 12 часам рост предложения спровоцировал снижение курса до 28,44/28,46 гривен за доллар, а к обеду и сразу после него – до 28,37/28,39.
Но и это был еще не предел. Спроса уже практически не было, а вот предложения явно еще хватало. Это привело к проседанию котировок доллара до 28,28/28,30 гривен к 15 часам. Периодически некоторые покупатели, посчитав, что “дно” по курсу достигнуто – стали закрывать свои сделки в этом коридоре, но в целом предложение по прежнему превышало спрос.
Теперь уже продавцы начали с надеждой поглядывать на Нацбанк – не выйдет ли регулятор на торги с выкупом излишка предложения и не остановит ли этим падение котировок. НБУ выдержал паузу и воспользовался ситуацией. Он вышел на рынок и купил $ 20 млн по 28,28 гривен. Это привело к шаткой стабилизации курса в пределах 28,26/28,28 на 16 часов и завершению торгов по доллару уровнем 28,24/28,26.
На такое падение доллара относительно гривны отреагировал и евро. Его котировки в результате пересчета курсов пар доллар/гривна и евро/доллар привели к проседанию евровалюты к гривне до отметки 34,6250/34,6495 к концу дня.
Спекулянты сегодня заработали дважды. В начале – на страхах напуганных предыдущим ростом котировок покупателей им активно “задорого” продали валюту в первые час-полтора сессии. А затем и на продавцах. Когда воспользовавшись превышением предложения над спросом – те же самые спекулянты скупали у них валюту уже по значительно более низким котировкам.
Главные события 5 января на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,26 / 28,28
евро – 34,68/ 34,70
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2276 / 1,2277
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько построено школ и садиков в Киеве за последние годы и какие планы на 2021 годВчера, 21:10 - 816 11
Потеряют ли украинцы деньги - "Слуга народа" оценила риски пенсионной реформы12 ч. назад - 2707 8
За год гривна обесценилась на 19%6 ч. назад - 1005 5
Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже памятных монетВчера, 17:35 - 1167 4
Huawei построит свой первый европейский завод во Франции18 ч. назад - 565 3
НБУ с 1 июля ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов11 ч. назад - 5660
Какой курс гривны прогнозируют банкиры до конца 2021 годаВчера, 19:45 - 3553 1
Потеряют ли украинцы деньги - "Слуга народа" оценила риски пенсионной реформы12 ч. назад - 2707 8
Налогообложение дивидендов: каких изменений ждать в этом году9 ч. назад - 2429
Goldman Sachs ухудшил прогноз по доллару: чего ожидать в 2021-м5 ч. назад - 1802
Tesla поставила новый рекордПозавчера, 10:58 - 907
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1378 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 728
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5546 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 7931 2