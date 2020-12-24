Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и евро

Вторник, 5 января, прошел очень интересно на валютном рынке и в очередной раз доказал всем как зависим украинский межбанк от действий отдельных игроков и спекулянтов.

После вчерашнего активного роста котировок, сегодня события на торгах разворачивались в два этапа.

На первом из них основная часть “напуганных” взлетом котировок понедельника клиентов ринулась скупать валюту. Этим быстро воспользовались как крупные продавцы доллара и евро, так и спекулянты. Результат не заставил себя долго ждать и с утренних 28,45/28,475 гривен за доллар уже к 11 часам котировки выросли до 28,48/28,50 гривен, а евро – до 34,9592/34,9780 гривен. Часть игроков начали поглядывать на Нацбанк с надеждой на его выход с продажей недостающей валюты. Регулятор молчал. Однако период активной скупки доллара быстро прошел, спрос начал выдыхаться и теперь уже продавцы начали все больше торопиться с продажей валюты. Как говорят дилеры – “рынок развернулся” , а точнее – развернулся тренд по курсу.

Начался второй этап сессии. Предложение все больше превышало спрос, а покупатели стали понимать, что лучше немного выждать и потом у них появится шанс купить дешевле. Так и получилось. Уже к 12 часам рост предложения спровоцировал снижение курса до 28,44/28,46 гривен за доллар, а к обеду и сразу после него – до 28,37/28,39.

Но и это был еще не предел. Спроса уже практически не было, а вот предложения явно еще хватало. Это привело к проседанию котировок доллара до 28,28/28,30 гривен к 15 часам. Периодически некоторые покупатели, посчитав, что “дно” по курсу достигнуто – стали закрывать свои сделки в этом коридоре, но в целом предложение по прежнему превышало спрос.

Теперь уже продавцы начали с надеждой поглядывать на Нацбанк – не выйдет ли регулятор на торги с выкупом излишка предложения и не остановит ли этим падение котировок. НБУ выдержал паузу и воспользовался ситуацией. Он вышел на рынок и купил $ 20 млн по 28,28 гривен. Это привело к шаткой стабилизации курса в пределах 28,26/28,28 на 16 часов и завершению торгов по доллару уровнем 28,24/28,26.

На такое падение доллара относительно гривны отреагировал и евро. Его котировки в результате пересчета курсов пар доллар/гривна и евро/доллар привели к проседанию евровалюты к гривне до отметки 34,6250/34,6495 к концу дня.

Спекулянты сегодня заработали дважды. В начале – на страхах напуганных предыдущим ростом котировок покупателей им активно “задорого” продали валюту в первые час-полтора сессии. А затем и на продавцах. Когда воспользовавшись превышением предложения над спросом – те же самые спекулянты скупали у них валюту уже по значительно более низким котировкам.

Главные события 5 января на межбанке:

Проседание доллара на 21 копейку – с утренних 28,45/28,475 до 28,24/28,26 гривен и евро почти на 25 копеек – с 34,8768/34,8989 до 34,6250/34,6495 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на рынок и купил порядка $20 млн по 28,28 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4588 гривен, а официальный на 6 января 2021 года установлен на отметке 28,4028 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,26 / 28,28

евро – 34,68/ 34,70

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2276 / 1,2277

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