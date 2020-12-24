Минцифры намерено развивать рынок "виртуальных активов"

Министерство цифровой трансформации Украины и Stellar Development Foundation подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого будут работать над “разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине”.

Об этом сообщает Минцифры.

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Сообщается, что участники меморандума займутся развитием современной инфраструктуры для рынка виртуальных активов. По мнению представителей Минцифры, это укрепит статус Украины как инновационной цифровой страны на финансовом поле Восточной Европы.

“Сотрудничество с Stellar Development Foundation будет способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинской национальной цифровой валюты”, – сказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, меморандум предусматривает сотрудничество по развитию рынка виртуальных активов в Украине; оказание поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах; имплементация и урегулирование обращения стейблкойнов в Украине; содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

“Виртуальные активы и национальные цифровые валюты являются одной из важнейших инноваций в нашей жизни, и мы рады присоединиться к развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов в Украине”, – отметил руководитель Stellar Development Foundation Денелл Диксон.

Stellar Development Foundation официально начнет работать в Украине в августе 2021 года.

В министерстве добавили, что многие страны мира разрабатывают собственные национальные цифровые валюты. Украина тоже движется в направлении одной из важнейших финансовых тенденций.