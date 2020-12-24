За год гривна обесценилась на 19%

По итогам 2020 года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке на $1,038 млрд больше, чем продал – $4,929 млрд против $3,891 млрд, следует из данных, обнародованных пресс-службой регулятора.

Если сравнивать с 2019 годом, то в 2020-м регулятор существенно сократил покупку, тогда как резко увеличил продажу валюты. Годом ранее итоговые результаты были на уровне $8,463 млрд и $529,23 млн соответственно. Сальдо составляло $7,933 млрд. То есть сумма чистой покупки в 2020-м сократилась в 7,6 раза.

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В последний месяц прошлого года НБУ купил $379 млн и несколько раз вмешивался в торги, выходя на рынок с продажей валюты для стабилизации ситуации. Всего в декабре продал 89,4 млн.

Нацбанк активно покупал валюту с начала года и до сентября, но с осени чаще продавал, нежели пополнял запасы.

Пиковая неделя по покупке долларов в 2020 году пришлась на 22-26 июня – $424,5 млн, а по продаже – 16-20 марта, когда НБУ пришлось продать $1,088 млрд ради спасения гривны. Пиковый месяц по покупке – июнь ($1,155 млрд), а по продаже – март ($2,454 млрд).



График: НБУ

За год официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос на 4,59 грн, или 19,3% – с 23,69 грн до 28,27 грн.



График: НБУ

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