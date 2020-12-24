Какой курс гривны прогнозируют банкиры до конца 2021 года

Банкиры в макропрогнозе НВ Бизнес спрогнозировали то, каким будет курс гривны до конца 2021 года.
Как говорится в макропрогнозе, который составлен на основании данных, предоставленных банкирами и аналитиками ведущих инвестиционных компаний Украины, при базовом сценарии развития экономики до конца 2021 курс гривны будет на уровне 28-29 грн/$.
На экономику не только Украины, но и других стран будет влиять успешность борьбы с пандемией и вакцинация. Ожидается сохранение ограничений на передвижение и посещение массовых мероприятий, однако строгие карантины будут вводиться селективно, а их негативное влияние на экономическое развитие будет слабее, чем при введении первой волны карантинов.
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Также базовый сценарий предполагает, что Украина будет сотрудничать с МВФ в рамках действующей программы SBA и получит как минимум два транша в 2021 году. Это откроет доступ к внешнему финансированию от ЕС и других международных финансовых организаций. Все это позволит Министерству финансов заблаговременно погашать внутренние и внешние обязательства, успешно привлекая средства у инвесторов через продажу государственных бумаг.
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