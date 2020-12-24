В Украине выросли тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг, пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год.
Об этом говорится в документах НКРЭКУ.
Средневзвешенный тариф для поставки тепла населению для 23 ТЭЦ и когенерационных установок после повышения составил 1121,71 грн за Гкал.
Нацкомиссия обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом расходов на услуги по распределению природного газа.
Меньше всего повысили тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%).
Больше всего – для ООО “Евро-реконструкция” (на 49,7%). “Евро-реконструкция” предоставляет услуги теплоснабжения для 300 тысяч жителей Дарницкого и Днепровского районов Киева.
В числе компаний, которым существенно повысили тарифы для населения, – Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ (ООО “Нафтогаз Тепло”, на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО “Сумытеплоэнерго” (на 25 ), Черниговская ТЭЦ (ООО “ТехНова”, на 24,1), а также две когенерационные установки КП “Гортепловодоэнергия” (на 33,5%) и КП “Хмельницктеплокоммунэнерго” (на 29,3%).
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