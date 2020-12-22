Доходы граждан снова выросли - Госстат

За июль-сентябрь 2020 года доходы населения Украины составляли 1,03 трлн грн, на 7,0% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Доходы населения в IІI квартале 2020 составили 1,03 трлн грн, расходы – 1,01 трлн грн, прирост сбережений – 18,5 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 19 390 грн (в ІІI квартале 2019 – 18 190 грн).
В структуре доходов населения за указанный период на заработную плату приходится 44,9%, на социальные пособия и другие полученные текущие трансферты – 30,4%, на прибыль и смешанный доход – 22,3%, на доходы от собственности – 2,4% . В структуре расходов населения за IІI квартал 2020 86,4% приходилось на приобретение товаров и услуг.
Напомним, по 2019 доходы населения Украины составляли 3,70 трлн грн, расходы – 3,82 трлн грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял в прошлом году 67 528 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
5 нелепых бизнес-идей, на которых люди внезапно разбогатели (фото)Вчера, 16:17 - 28066 5
Украинцы с сегодняшнего дня могут самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты2 ч. назад - 806 1
Наследство надо заслужить: Минсоцполитики хочет защитить стариков от незаботящихся родственников8 ч. назад - 3960 1
Suzuki готовит премиальный кроссовер за 8 тысяч долларов16 ч. назад - 7197 1
В 2021 году запланировано 5 этапов повышения пенсий9 ч. назад - 1392 1
Suzuki готовит премиальный кроссовер за 8 тысяч долларов16 ч. назад - 7197 1
Наследство надо заслужить: Минсоцполитики хочет защитить стариков от незаботящихся родственников8 ч. назад - 3960 1
В 2021 году запланировано 5 этапов повышения пенсий9 ч. назад - 1392 1
Аналитики BofA Global Research прогнозируют укрепление гривны до 26,5 грн12 ч. назад - 1358
Давление на налогоплательщиков обещают снизить: закон вступил в силу5 ч. назад - 1128
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 996 1
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 555
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 4280 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 6175 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2439 3