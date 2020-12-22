Доходы граждан снова выросли - Госстат

За июль-сентябрь 2020 года доходы населения Украины составляли 1,03 трлн грн, на 7,0% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Доходы населения в IІI квартале 2020 составили 1,03 трлн грн, расходы – 1,01 трлн грн, прирост сбережений – 18,5 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 19 390 грн (в ІІI квартале 2019 – 18 190 грн).

В структуре доходов населения за указанный период на заработную плату приходится 44,9%, на социальные пособия и другие полученные текущие трансферты – 30,4%, на прибыль и смешанный доход – 22,3%, на доходы от собственности – 2,4% . В структуре расходов населения за IІI квартал 2020 86,4% приходилось на приобретение товаров и услуг.

Напомним, по 2019 доходы населения Украины составляли 3,70 трлн грн, расходы – 3,82 трлн грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял в прошлом году 67 528 грн.

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