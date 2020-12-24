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Украина закупит 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac от коронавируса

Украина закупит 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac от коронавируса

Министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,8 млн доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке по цене 504 грн за дозу.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Там отметили, что переговоры по поставке китайской вакцины вели еще с сентября.

«Мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее «рискованные» социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу», – отметил Владимир Зеленский.

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Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое является единственным уполномоченным представителем Sinovac Biotech в Украине.

Такая поставка будет производиться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина должна получить бесплатно 16 млн доз вакцины.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов, то есть ее можно хранить в обычном холодильнике.

По условиям договора, первую партию вакцины – 700 тысяч доз – должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах ожидается в январе 2021 года, а подать вакцину на преквалификацию в ВОЗ планируют в феврале 2021 года.

Кого будут вакцинировать этим препаратом в Украине. Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech прежде всего для защиты тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

По материалам hromadske.tv
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