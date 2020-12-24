"Нафтогаз" с 1 января прекращает подключение тарифного плана "Годовой"

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с 1 января 2021 года приостанавливает подключение тарифного плана «Годовой» для новых клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Что это означает для клиентов:
Почему прекращают подключение? Поскольку половина отопительного сезона уже позади, компания получает значительно меньше заявок на присоединение к тарифному плану «Годовой». Учитывая это ГК «Нафтогаз Украины» решила приостановить новые подключения на условиях тарифного плана «Годовой».
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