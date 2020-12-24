"Нафтогаз" с 1 января прекращает подключение тарифного плана "Годовой"

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с 1 января 2021 года приостанавливает подключение тарифного плана «Годовой» для новых клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что это означает для клиентов:

все потребители, которые уже используют тарифный план «Годовой», будут продолжать платить за газ по цене, которая была зафиксирована в момент подключения;

клиенты, которые подали или успеют подать заявку до конца года на присоединение к тарифному плану «Годовой», могут заказать переход на тарифный план онлайн в 31.01.2021 в собственном кабинете на my.gas.ua.

Почему прекращают подключение? Поскольку половина отопительного сезона уже позади, компания получает значительно меньше заявок на присоединение к тарифному плану «Годовой». Учитывая это ГК «Нафтогаз Украины» решила приостановить новые подключения на условиях тарифного плана «Годовой».

Справка Finance.ua:

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» запустила для всех бытовых клиентов тарифный план на газ «Годовой» в августе 2020 года. Основное преимущество этого предложения заключается в возможности получить необходимый объем газа, который клиент потребляет в течение года, без предоплаты.

По условиям «Годового» тарифного плана клиенту предлагается платить за природный газ в течение 12 месяцев по фиксированной ежемесячной цене. Больше информации о тарифном плане – на сайте компании.