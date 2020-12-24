Fiat снял с производства сразу две модели

Компания Fiat решила не продолжать серийное производство родстера 124 Spider и модели 500L.
Как стало известно, автопроизводитель решил убрать с рынка США родстер 124 Spider, который в конце 2019 года покинул европейский рынок. Такое решение продиктовано недостаточным спросом на модели. Так, за первые три квартала текущего года продажи модели не превысили полторы тысячи машин.
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Кроме родстера компания Fiat решила снять с продаж в США компактвэн 500L. Отмечается, что в этом году дилеры марки продали всего пару сотен машин.
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил слияние Fiat и PSA. Это будет четвертый по величине автоконцерн в мире.
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